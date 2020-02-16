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Kadir Şeker'in telefonunu inceleyen polis, görüşme kayıtlarını ortaya çıkardı

Konya'da parkta sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken katil olan Kadir Şeker'in telefonu polis tarafından incelendi. Kayıtların ortaya çıkmasıyla birlikte Şeker'in kadın ve öldürdüğü adamla bir görüşmesi olmadığı belirlendi.

16 Şubat 2020 Pazar 09:13
Kadir Şeker'in telefonunu inceleyen polis, görüşme kayıtlarını ortaya çıkardı

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisi Özgür Duran tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Türkiye'nin gündemine de oturan bu olay sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ise tarafların ifadeleri alındıktan sonra Kadir Şeker'in cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından Kadir Şeker'e ait telefon görüşmeleri istendi ve gelen bilgilerde Şeker'in hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe D. ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.

Olay gününün akşamı bölgede bulunan halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi olayla ilgili ifade verdiler. Olayın yaşandığı anı görmediklerini söyleyen tanıklar, kadının çığlıkları üzerine parkın içinde bulunan kamelyanın yanına geldiklerini ve yaralı için ambulans çağırdıklarını belirttiler. Diğer taraftan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D.'nin de olayla ilgili ifadesinin alınacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetKonyaKadir ŞekerTelefon Kayıtları
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