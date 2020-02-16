Kadir Şeker'in telefonunu inceleyen polis, görüşme kayıtlarını ortaya çıkardı

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisi Özgür Duran tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Türkiye'nin gündemine de oturan bu olay sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı.
Olay gününün akşamı bölgede bulunan halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi olayla ilgili ifade verdiler. Olayın yaşandığı anı görmediklerini söyleyen tanıklar, kadının çığlıkları üzerine parkın içinde bulunan kamelyanın yanına geldiklerini ve yaralı için ambulans çağırdıklarını belirttiler. Diğer taraftan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D.'nin de olayla ilgili ifadesinin alınacağı bildirildi.