Kadir Şeker soruşturmasında flaş gelişme! Kadının kriminal raporu sonuçlandı

Konya'da bir parkta sevgilisinden dayak yiyen Ayşe D.'yi kurtarmak isterken yaşanan arbedede Ayşe D.Nin sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker hakkınmda başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şiddet gördüğü öne sürülen Ayşe D.'nim kriminal raporu sonuçlandı.

Rapora göre Kadir Şeker'in, Özgür Duran'ı arbede sırasında veya üzerine düşmesi sonucu bıçaklandığını gösterir her hangi bir tespite rastlanmadığı belirtildi. Soruşturmada Şeker'in verdiği ifadeler doğrultusunda kadına yardım etmek isterken arbede yaşandığı, yere düştükleri sırada bıçağın Özgür Duran'a isabet ettiğini belirtilmişti.

Olay sonrasında ifadesi alınan bir kadın tanığın raporla aynı yönde ifade verdiği ve tanığın ifadesinde ikili arasında arbede yaşandığı ancak yere düştüklerini görmediği öğrenildi. Kriminal raporda ayrıca kadının olay yerinde darp edilmediği daha öncesinde dövüldüğü belirtildi.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan Kadir Şeker’in sağlık raporuda açıklandı. raporda Şeker'in ‘sağ boyun literalinde iki santimetrelik alanda hiperemi, sağ gözaltında 4x2 santimetrelik alanda sıyrık, sol boyun literalinde 6x3 santimetrelik darp izi, sol göz altında sıyrık; sol el başparmakta yüzeysel kesi, sağ el birinci parmakta kesik, her iki dizde beyaz sklerotik değişiklikleri mevcut’ ifadeleri yer alırken raporda ayrıca kazak ve atletin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana geldiği yazıldı.