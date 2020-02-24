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Kadir Şeker, sosyal araştırma raporu için yakın çevresine soruldu

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Söz konusu rapor için Kadir Şeker'in yakın çevresinden bilgiler alındı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:42
Kadir Şeker, sosyal araştırma raporu için yakın çevresine soruldu

Konya'da, sevgilisi tarafından darp edilen Ayşe D.'yi kurtarma için araya giren fakat yaşanan arbedede Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında, "sosyal araştırma raporu" hazırlandı. Şeker'in yakın çevresinden alınan bilgiler ile hazırlanan raporun ise henüz tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, istenilen raporun katil zanlısı olarak tutukluğu devam eden Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için talep edildi.

Tutuklu Kadir Şeker'in lise eğitimini aldığı Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da, yakın çevresine sorular soruldu ve alınan cevaplarla hazılanan raporda, Kadir Şeker'in, son derece efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu ve en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildi. Şeker'in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp onlara yer verdiği, aile üyelerinin kesinlikle hiç bir suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile birlikte okumaya eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında oldukça başarılı oldukları kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerSosyal Araştırma Raporu
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