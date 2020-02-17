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Kadir Şeker’e arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Konya'da sevgilisi tarafından dayak yiyen Ayşe D.'yi kurtarma isterken katil olan Kadir Şeker bugün 21 yaşına bastı. Şeker'in arkadaşları ise bu günü unutmayarak arkadaşlarının doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladılar.

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:00
Kadir Şeker’e arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Konya'da darp edilen  Ayşe D.2yi kurtarmak için olaya karışan ve yaşanan arbedede  Özgür Duran’ı bıçakla öldüren Kadir Şeker’e arkadaşları bir sürpriz hazırladı. 17 Şubat 2000 doğumlu Kadir için arkadaşları twitterda '#iyikidoğdunkadir' başlığıyla doğum gününü kutladılar.

Ankara'da yaşayan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker ise  bu günün onlar için buruk bir gün olduğunu belirterek, "Kadir'in bugün doğum günüydü. Buruk bir doğum günü kutluyoruz. Buruk bir gün benim için. En son Kadir'i geçen hafta görmüştüm. Üzgündü" diye konuştu.

Kadir Şeker'in arkadaşları ise açılan Hashtag ile birlikte duygularını şöyle dile getirdiler:

- Ömer Faruk Güney: "Bu ayrı geçen ilk ve son doğum günün olacak, bir sonraki doğum gününü beyaz önlükle tüm Türkiye tekrardan kutlayacak aslan Kadir abim...

- Selin Güler: "Hiçbir zaman yalnız olmadın bugün de değilsin. İyi ki doğdun güzel yürekli arkadaşım. Geleceksin yanımıza, yine birlikte üfleyeceğiz mumlara."

- Seyid Mahmut Başaren: "Karanlık günlerin gülen yüzü bir sonraki doğum gününde hep beraber güleceğiz."

- Ayça Tenik: "Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara."

- Şeyma Bozdağ: "Bugün Türkiye senin gibi güzel bir insan kazandı. Özgürlüğün bize en güzel hediye. Bu sefer sen bize hediye vereceksin çok ama çok yakında iyi ki doğdun."

- Arife Can: "Haksızlık karşısında vicdanını susturan insanlara inat doğru bildiğinden şaşmadın, bir kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadın. Biz her zaman sana inanacağız. Daha çok doğum gününü birlikte kutlayacağız, her zaman senin yanındayım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güzel günler yakındır."

- Büşra Barçın: "Tarihin önemi olmayacak birlikte olduğumuzda ve bugünü en güzel şekilde telafi edeceğiz. Birlikte ve güzel yıllarda mutlu ol senelerce."

Anahtar Kelimeler:
Doğum GünüKadir ŞekerSürpriz
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