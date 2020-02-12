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Kadir Şeker'in tutukluluğuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayşe D.'yi kurtarmak için Özgür Duran'ın ölümüne neden olan ve yakalanarak ceza evine gönderilen Kadir Şeker'in tutukluluğuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:55
Kadir Şeker'in tutukluluğuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

Konya'da Ayşe D. isimli kadının sevgilisi tarafından darp edildiğini görmesi üzerine olaya müdahale eden ve engellemeye çalışan Kadir Şeker'in müdahalede bulunduğu Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olamsı nedeniyle yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kadir Şeker'in tutukluğu ve alacağı ceza hakkında ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da Özgür Duran isimli şahsın Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacaktır.

Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz. "

Son Güncelleme: 12.02.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıKadir ŞekerAbdülhamit Gül
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