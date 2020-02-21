Kadir Topbaş’ın damadı, Kavurmacılar davasında tahliye edildi! Ömer Faruk Kavurmacı kimdir?

Türkiye'nin bir çok ilinde mağazalar zincirine sahip olan Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi markaların lisansörlüğünü yapan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında başlatılan yargılanmada karar çıktı.

Mahkeme celsesinde Cumhuriyet Savcısı hazırladığı esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunarak sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın, tepe ve üst yönetiminde bulundukları şirketler ile FETÖ faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'a yönelik davada, “FETÖ’ye üye olma” suçlamasıyla yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı ile babası Mustafa Şevki Kavurmacı, "Kavurmacılar davası" olarak bilinen yargılama sürecinde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar. Mahkeme heyeti sanıklardan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından verilen kararda, Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklu olarak kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilirken Kavurmacı'ya adli kontrol ile birlikte yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme ayrıca firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

1976 yılında İstanbul'da doğan Ömer Faruk Kavurmacı, ilk öğrenimini Fatih Kolejinde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yaptı. Aydınlı Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanlığında görev alan Ömer Faruk Kavurmacı diğer taraftan da ünlü moda markaları olan Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi markaların ana lisansörlüğünü üstlendi.

Ömer Faruk Kavurmacı, Türkiye Genç İş Adamları Derneğine (TÜGİAD) 25.09.2007 üye olduktan sonra 14.12.2010 yılında ilişiği kesti ve İstanbul Sanayi Odası, Küresel Atılım Sanayi ve İşadamları Derneği, Büyükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliği ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ne başladı.



