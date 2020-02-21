betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.601
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9065
EURO
6.6031

Kadir Topbaş’ın damadı, Kavurmacılar davasında tahliye edildi! Ömer Faruk Kavurmacı kimdir?

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla yargılanan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. TUSKON'a yönelik davada cezası kesinleşen Ömer Faruk Kavurmacı kimdir?

21 Şubat 2020 Cuma 21:26
Kadir Topbaş’ın damadı, Kavurmacılar davasında tahliye edildi! Ömer Faruk Kavurmacı kimdir?

Türkiye'nin bir çok ilinde mağazalar zincirine sahip olan Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi markaların lisansörlüğünü yapan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında başlatılan yargılanmada karar çıktı.

Mahkeme celsesinde Cumhuriyet Savcısı hazırladığı esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunarak sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın, tepe ve üst yönetiminde bulundukları şirketler ile FETÖ faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki sanığın "örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'a yönelik davada, “FETÖ’ye üye olma” suçlamasıyla yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı ile babası Mustafa Şevki Kavurmacı, "Kavurmacılar davası" olarak bilinen yargılama sürecinde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar. Mahkeme heyeti sanıklardan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından verilen kararda, Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklu olarak kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilirken Kavurmacı'ya adli kontrol ile birlikte yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme ayrıca firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

ÖMER FARUK KAVURMACI KİMDİR?

Ömer Faruk Kavurmacı kimdir?

1976 yılında İstanbul'da doğan Ömer Faruk Kavurmacı, ilk öğrenimini Fatih Kolejinde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yaptı. Aydınlı Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanlığında görev alan Ömer Faruk Kavurmacı diğer taraftan da ünlü moda markaları olan Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi markaların ana lisansörlüğünü üstlendi. 

Ömer Faruk Kavurmacı, Türkiye Genç İş Adamları Derneğine (TÜGİAD) 25.09.2007 üye olduktan sonra 14.12.2010 yılında ilişiği kesti ve İstanbul Sanayi Odası, Küresel Atılım Sanayi ve İşadamları Derneği, Büyükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliği ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ne başladı.


 

Anahtar Kelimeler:
FETÖMahkeme KararıÖmer Faruk KavurmacıKadir TopbaşÖmer Faruk Kavurmacı Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da öğrencisiyle tartışan öğretmen intihar etti
Aydın'da öğrencisiyle tartışan öğretmen intihar etti
Dilencinin cebinden alacaklarını yazdığı veresiye defteri çıktı
Dilencinin cebinden alacaklarını yazdığı veresiye defteri çıktı
14 yaşındaki kız babasının sevgilisini bıçakladı
14 yaşındaki kız babasının sevgilisini bıçakladı
İTÜ camiasını kahreden ölüm! Öğretim görevlisi 5. kattan düştü
İTÜ camiasını kahreden ölüm! Öğretim görevlisi 5. kattan düştü
Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR 5 aracı ezip geçti
Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR 5 aracı ezip geçti
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbiri!
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbiri!

Popüler Haberler

22 Şubat 2020 Cumartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kanalların yayın akışları 22 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
TikTok hesabı tamamen nasıl kapatılır?
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
SSK emeklilik kaydı nedir, nasıl yapılır?
Kaymakamlık para yardımı şartları nelerdir? Kaymakamlık para yardımı için nereye başvurulur? 2020 Kaymakamlık yardımları
Babil İrfan’ı kim ihbar etti?
Nöbetçi noter listesi 22 23 Şubat 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
22 – 23 Şubat 2020 Hafta Sonu Açık Olan İstanbul İlçe İlçe Cumartesi ve Pazar Nöbetçi Noterleri
Seç markette 19-25 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Eşkıya Kimsesiz Yaşar diziye geri dönecek mi? EDHO yaşar diziye ne zaman geri dönecek?
Hakmar 17-24 Şubat 2020 Aktüel ürünler kataloğu!
Hekimoğlu'ndaki mümessil ile birlikte yatak sahnesi tepkilere neden oldu!
2020 MEB LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? MEB 2020 LGS başvuru tarihleri
2020 İstanbul aylık tam öğrenci ve sosyal mavi kart ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da 2847 okul müdürüne MEB'den Muhakkiklik Semineri
MSB sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları başlıyor! MSB personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
Araç güvenli satış sistemi nedir? Noter araç güvenli satış ücreti ve işlem bilgileri
A Haber ana haber iletişim ve Whatsapp ihbar hattı bilgileri
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl kullanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.