Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’un COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Koç’un ailesiyle birlikte karantinada tutulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ‘’Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin coronavirüs testi pozitif çıkmıştır.’’ denildi. Söz konusu açıklamalarda Koç’un ikametlerinde kendini izole altına aldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamalarda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ile lojmanlarında karantina uygulanmadığı aktarıldı.