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Kahramanmaraş'ta kızına yazılan cezayı kabullenemeyen annenin sözleri pes dedirtti

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuğunu alıp şehrin en işlek noktasında gezmeye çıkan annenin bunu görüntüleyen gazetecilere sarf ettiği sözler pes dedirtti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:57
Kahramanmaraş'ta kızına yazılan cezayı kabullenemeyen annenin sözleri pes dedirtti

Korona virüs önlemleri tedbirlerinin taviz vermeden uygulandığı ülkemizde yasakları dinlemeyen vatandaş haberleri yurdun dört bir köşesinden gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş'ta polis ekipleri denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi.

Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi.

N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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