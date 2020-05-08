Kahreden ölüm! 8 aylık bebek boğazına kaçan salatalık parçası yüzünden hayatını kaybetti

İçleri acıtan olay Muğla'nın Ula ilçesinde yaşandı. 8 ay önce dünyaya gelen Ateş bebeğin boğazına yemeğe çalıştığı salatalık parçası kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden Mehmet (41) ile Fatma Bulut (33) çifti hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ateş bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çiftin, 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında oğulları Ateş'i kucaklarına aldıkları öğrenildi.