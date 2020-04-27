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Kaldırımda gelen feci ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımda bekleyen bir yaya,direksiyon hakimiyetini kaybeden ve önce aydınlatma direğine çarpan ancak duramayan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:08
Kaldırımda gelen feci ölüm

Korkunç kaza Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı.E.K. (33) yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağacı devirdikten sonra kaldırımda bekleyen Ziya I.'ya çarptı.

Daha sonrada park halindeki bir araca, ve taksi durağına çarpan otomobil, güçlükle durabildi. Kazada ağır yaralanan Ziya I., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ziya I., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü E.K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 27.04.2020 17:17
Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinanKayseri KazaKocasinan Kaza
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