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Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı mart ayı maaş bordrosu yayımlandı

Kamu çalışanları için e-Bordro 2020 yılı mart ayı maaş bordrosu görüntüleme işlemleri başladı.Peki e-bordro nedir ? bordro sorgulama nasıl yapılır ? Hangi adresten bordro görüntüleme yapılır ? detaylar haberimizde..

14 Mart 2020 Cumartesi 00:34
Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı mart ayı maaş bordrosu yayımlandı

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. 
 

E-BORDRO SORGULAMA

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.
 

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Son Güncelleme: 14.03.2020 00:42
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