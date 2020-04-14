Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı nisan ayı maaş bordrosu yayımlandı

Kamu çalışanlarının nisan ayında alacakları maaşlarını ve diğer ödemeleri gösteren nisan ayı maaş bordroları e devlet üzerinden yayımlandı.

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

E-BORDRO SORGULAMA

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.



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