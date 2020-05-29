Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışmayı kaldıran genelge yayımlandı

Dünya çapında yaşanan korona virüs hastalığı ile mücadele sürecinde normalleşme için düğmeye basan ülkemizde 1 Haziran tarihinden itibaren kamuda uygulanan esnek çalışmayı sonlandıran ve idari izinlerin tekrar düzenlendiği genelge resmi gazete'de yayımlandı.

Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışmayı kaldıran genelge yayımlandı
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13 Mart tarihinden bu yana korona virüs ile mücadele sürecinde olan Türkiye 1 haziran tarihinde normal yaşama dönüş için her yönden hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda daha önce hastalık ile mücadele kapsamında yürürlüğe konan kamu kurum ve kuruluşlarında ki esnek çalışma modeli bitiyor.

İdarin izinlerinde yenide düzenlendiği genelge resmi gazete'de yayımlandı.

Yeni genelgeye göre sadece;
1- Yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığı ve MİT'te çalışanlar hariç)
2- Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar,
idari izinli sayılacaktır.

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar göreve çağrılabilecektir.

2- Diğer taraftan, İdari İşler Başkanı metin Kıratlı tarafından yayımlanan yeni yazıyla da 13/3/2020 tarih ve 12362 sayılı yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu bu yazıda "hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması öngörülmüştü.

Yeni genelge gereğince, engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar 1 Haziran'da göreve başlayacaktır.

3- Ayrıca, 13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışlarını izne bağlayan Genelge de yürürlükten kaldırıldı.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN GENELGE 


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