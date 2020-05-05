Kamu'da atamalar yapıldı! İşte atanan isimler ve atandıkları kurumları

Resmi Gazete
Sayı : 31118
ATAMA KARARLARI
Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar CEYLAN atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Afyonkarahisar Gençlik ve Spor II Müdürlüğüne Feyzullah DERECİ,
- Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan YILDIZ,
- Bursa Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Salih BAŞPARMAK,
- Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa YAZICI,
- Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet EREN,
- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman TATLISU,
- Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman ŞAHİN,
- Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus ÖZTÜRK,
- Muş Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Emrullah GÜLER,
- Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam ER,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı İsmail DEMİREL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut OĞUZ atanmıştır.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurutu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergin DİNÇ atanmıştır.
Tarım vc Orman Bakanlığı;
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed ÇOLAK,
- Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer BAL,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü;
- Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa ÖZKAYA,
- Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne, Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel KODALAK,
- Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜNEŞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat ÇOĞAL atanmıştır.
- Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin ŞANVERDİ,
- Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ,
- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay BAYRAKTAR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat BAŞTOR atanmıştır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus Emre AYOZEN atanmıştır.
4 Mayıs 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI