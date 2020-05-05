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Kamu'da atamalar yapıldı! İşte atanan isimler ve atandıkları kurumları

05 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamuya üst düzey atamalar yapıldı. İşte atanan isimler ve atandıkları kurumlar..

05 Mayıs 2020 Salı 09:13
Kamu'da atamalar yapıldı! İşte atanan isimler ve atandıkları kurumları

Resmi Gazete

Sayı : 31118

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar CEYLAN atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Afyonkarahisar Gençlik ve Spor II Müdürlüğüne Feyzullah DERECİ,

- Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan YILDIZ,

- Bursa Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Salih BAŞPARMAK,

- Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa YAZICI,

- Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet EREN,

- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman TATLISU,

- Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman ŞAHİN,

- Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus ÖZTÜRK,

- Muş Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Emrullah GÜLER,

- Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam ER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı İsmail DEMİREL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut OĞUZ atanmıştır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurutu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergin DİNÇ atanmıştır.

Tarım vc Orman Bakanlığı;

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed ÇOLAK,

- Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer BAL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa ÖZKAYA,

- Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne, Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel KODALAK,

- Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜNEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat ÇOĞAL atanmıştır.

- Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin ŞANVERDİ,

- Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ,

- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay BAYRAKTAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat BAŞTOR atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus Emre AYOZEN atanmıştır.

4 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Son Güncelleme: 05.05.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanResmi Gazete
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