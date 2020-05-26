Kamu'da memurlar için 1 haziran hazırlığı

Korona virüs ile mücadele de normal hayata dönüş kapsamında kamuda ki memurlar içinde esnek çalışma sistemi revize ediliyor.1 Haziran tarihinden itibaren Bakanlıkların memurların göreve başlamaları için resmi yazıların yazılmaya başlandığı bildirildi

Kamu'da memurlar için 1 haziran hazırlığı
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Korona virüs vakalarının 11 Mart tarihiden itibaren ülkemizde görülmeye başlamasından sonra bir çok alanda radikal kararlar ve sıkı tedbirler alınmaya başlanmıştı.

Özellikle kamudaki memurlar için Cumhurbaşkanı kararı ile esnek ve uzaktan çalışma sistemine geçilmişti.Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre vakaların kontrol altına alınma başlaması ve bazı illerde tedbirlerin gevşetilmesiyle beraber bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

BAYRAM SONRASI NETLİK KAZANACAK

Ramazan Bayramı sonrasında hangi kurumun nasıl bir çalışma sistemine geçeceği netlik kazanacaktır.Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de durmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 01:46

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