Kamu'da yeni atamalar ve görevden alma kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete'de kamuya yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

İşte Kamuya üst düzey atanan ve görevden alınan isimler ;

STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/143

Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÜNLÜ atanmıştır.

ADLİ TIP KURUMU

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/144

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje CELKAN görevlendirilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/145

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Yakup TEKİN görevlendirilmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZMA BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/146

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

- Ankara İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali AYVAZOĞLU,

- Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa DOĞAN,

- Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kamil ÖZER,

- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Şennur AZADE,

- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burhan YEMİŞ,

- Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Zekeriya ÜNAL,

- Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet ŞENGÜL,

- Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal AKÇAY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/147

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Nezir GÜL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/148

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;

- Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rahmi GÜNEY,

- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre ÇAY,

- İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer YILMAZ,

- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan TEVKE,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/149

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Burdur İl Müdürü İsmail TÜRE görevden alınmış ve bu suretle boşalan Burdur İl Müdürlüğüne Mehmet YÖRÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/150

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

- Antalya İl Müdürlüğüne Ömer ERSOY,



- Şımak İl Müdürlüğüne Abdullah YÜREKTÜRK,3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TÜBİTAK

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/151

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL atanmıştır.

TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/152

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Salih Metin KİBAR atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/153

Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf KANDAZOĞLU,

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk KAVASOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/154

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Çağlayan ODABAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/155

Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter BAYRAM,

- Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/156

Orman Genel Müdürlüğü;

- Adana Orman Bölge Müdürü İsmet EROL,

- Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya NANE,

- Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin KIRCI,

- Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa KORUCU,

- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan ALTINDAŞ,

- Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan DİLTEMİZ,

- Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan KURŞUN,

- Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet ÜNVER,

- Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin DÖNGEZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

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