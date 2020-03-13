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Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu! Genelge Resmi gazete'de yayımladı

13 Mart 2020 Tarihli ve 31067 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu. Genelgeye göre zorunlu haller ve ivedi durumlarda çıkış için valiliklerden izin alınacak.

13 Mart 2020 Cuma 00:01
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu! Genelge Resmi gazete'de yayımladı

İşte 13 Mart 2020 Tarihli ve 31067 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ; 

Son Güncelleme: 13.03.2020 00:21
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