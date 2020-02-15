İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi TBMM'de

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan memurların alımları ile ilgili yeni önergeler Meclis'te gündeme geldi. Memur alımlarındaki yaş sınırına ilişkin TBMM'de flaş gelişme yaşandı. İYİ Parti Antalya Milletvekili konu ile ilgili önergesini sundu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 20:00
Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi TBMM'de

Kamu personel alımlarındaki yaş sınırı ile ilgili yeni öneriler ortaya atıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen fakat yaş sınırına takılanların bu alımlara alınamayanların şikâyetleri dinlendi. Yaş sınırından sonra başvuru yapamayanlar bu duruma isyan etti. Bununla ilgili konuşan Antalya Milletvekili, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin önek alınarak istihdam politikasında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi

Kamu personeli alımları ile ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisine çeşitli kanun teklifleri ve önergeler veriyoruz. Öneğin, Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan (a) ve (b) kadro memurluklarına girişte belirlenen 35 yaş sınırının Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerle uyumlu hâle getirilmesi. Liyakat sahibi, kamu ve özel sektör iş tecrübesine sahip kişilerin bu kadrolarda daha fazla istihdamına imkân sağlamak ve terör örgütlerince oluşturulmuş veya eğitim hakkı ihlalleri sebebiyle oluşan mağduriyetleri giderebilmek için yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyoruz.’’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Kamu Personel Alımları İle İlgili Önerge Sundu

Açıklamalarına devam eden İYİ Parti Antalya Milletvekili ‘’Anayasa'nın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70'inci maddesinin birinci fıkrasında "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir." denilmiş, ikinci fıkrasında ise "Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez." hükmüne yer verilmiştir. Kamu görevlileri hakkında kanunlarda öngörülen kısıtlamaların, hizmetin etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi amacına uygun olması gerekmektedir. Yani kısıtlamayla yürütülen hizmet arasında günün koşullarına ve gerçeklerine uyan ve zorunlu bir neden-sonuç bağının kurulması ve hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da adalet ve hakkaniyet ölçüsünün zedelenmemesi gerekmektedir. Bundan dolayı gerek sosyokültürel ve ekonomik koşullardaki gelişmeler gerek emeklilik yaşının yükselmesi göz önüne alınarak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 20:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!
Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!
Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı
Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü
İzmir'de İzban istasyonunda intihar girişimi
İzmir'de İzban istasyonunda intihar girişimi
Sigarayı kapalı alanda içene kesilecek cezaya zam
Sigarayı kapalı alanda içene kesilecek cezaya zam
Eşi sevgililer günü çiçeğini kabul etmedi diye intihara kalkıştı
Eşi sevgililer günü çiçeğini kabul etmedi diye intihara kalkıştı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu uzatıldı. Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
Yeni Hayat Adem kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler
2020 E-Devlet ehliyet sağlık raporu başvurusu
Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri
9 Kere Leyla filmi fragmanı yayınlandı!
2020 SGK rapor parası sorgulama nasıl yapılır?
Şok hafta sonu geçerli indirimler 15-18 Şubat 2020 kataloğu
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfak'ta kim elendi?
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
A101 hafta sonu kampanyası 15 Şubat – 22 Şubat 2020 indirimli ürünleri
Kuzey Yıldızı Tülin kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Binici hakkında bilgiler
Atlasglobal iflası sonrası bilet alanların hakları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.