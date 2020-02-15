Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi TBMM'de

Kamu personel alımlarındaki yaş sınırı ile ilgili yeni öneriler ortaya atıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen fakat yaş sınırına takılanların bu alımlara alınamayanların şikâyetleri dinlendi. Yaş sınırından sonra başvuru yapamayanlar bu duruma isyan etti. Bununla ilgili konuşan Antalya Milletvekili, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin önek alınarak istihdam politikasında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Personeli Alımları İle İlgili Yaş Sınırının Düzenlenmesi

Kamu personeli alımları ile ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisine çeşitli kanun teklifleri ve önergeler veriyoruz. Öneğin, Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan (a) ve (b) kadro memurluklarına girişte belirlenen 35 yaş sınırının Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerle uyumlu hâle getirilmesi. Liyakat sahibi, kamu ve özel sektör iş tecrübesine sahip kişilerin bu kadrolarda daha fazla istihdamına imkân sağlamak ve terör örgütlerince oluşturulmuş veya eğitim hakkı ihlalleri sebebiyle oluşan mağduriyetleri giderebilmek için yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyoruz.’’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Kamu Personel Alımları İle İlgili Önerge Sundu

Açıklamalarına devam eden İYİ Parti Antalya Milletvekili ‘’Anayasa'nın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70'inci maddesinin birinci fıkrasında "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir." denilmiş, ikinci fıkrasında ise "Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez." hükmüne yer verilmiştir. Kamu görevlileri hakkında kanunlarda öngörülen kısıtlamaların, hizmetin etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi amacına uygun olması gerekmektedir. Yani kısıtlamayla yürütülen hizmet arasında günün koşullarına ve gerçeklerine uyan ve zorunlu bir neden-sonuç bağının kurulması ve hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da adalet ve hakkaniyet ölçüsünün zedelenmemesi gerekmektedir. Bundan dolayı gerek sosyokültürel ve ekonomik koşullardaki gelişmeler gerek emeklilik yaşının yükselmesi göz önüne alınarak bu düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.