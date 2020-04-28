Kamuda ve SSK'lı çalışanlar dikkat! Ücretsiz maske temininde yeni gelişme

İstanbul Eczacılar Odası, ücretsiz maske temini ile ilgili eczanelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir takım sınırlandırmaların yapıldığını duyurdu. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanların ve herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaklar. Söz konusu alınan karar gereği çalışanlar artık maskelerin çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekler.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yapılan görüşmeler sonrası gidilen yeni düzenleme hakkında açıklama yapan İstanbul Eczacılar Odası, açıklamasında "Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerini kullanarak bu kapsamda eczanelere gidecek olan vatandaşların bilgilendirmek amacıyla bir afiş hazırlandığını ve dağıtımının yapıldığını da duyurdu.



