betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
86778
ALTIN
315.010
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7231
EURO
7.0410

Kamuya 316 şehit , gazi ve gazi yakını ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atamasının yapıldığını açıkladı. Korona-virüs tedbirleri kapsamında atama töreni yapılmadı. Sonuçlar internet üzeriden yayımlandı

17 Mart 2020 Salı 22:29
Kamuya 316 şehit , gazi ve gazi yakını ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.

Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."

Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Güncelleme: 17.03.2020 22:31
Anahtar Kelimeler:
şehit Yakını AtamasıGazi Ataması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevlerindeki görüşler korona virüs nedeni ile 2 Hafta ertelendi izinler 2 hafta süre ile iptal edildi
Cezaevlerindeki görüşler korona virüs nedeni ile 2 Hafta ertelendi izinler 2 hafta süre ile iptal edildi
Deprem kendini hatırlattı! Muğla'da korkutan deprem!
Deprem kendini hatırlattı! Muğla'da korkutan deprem!
Avrupa'dan Türkler gelmeye başladı! Yurtlara taşındılar
Avrupa'dan Türkler gelmeye başladı! Yurtlara taşındılar
Askeri okullara koronavirüsü engeli! 13 Nisan'a kadar tatil edildi
Askeri okullara koronavirüsü engeli! 13 Nisan'a kadar tatil edildi
BDDK'dan yeni karar! Artık annenin kızlık soyadı sorulmayacak!
BDDK'dan yeni karar! Artık annenin kızlık soyadı sorulmayacak!
Maliye Bakanlığından Corona virüsünden dolayı stokçuluk yapanlar için WhatsApp şikayet hattı
Maliye Bakanlığından Corona virüsünden dolayı stokçuluk yapanlar için WhatsApp şikayet hattı

Popüler Haberler

Atiye 2. Sezonu ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon konusu ve tarihi belli oldu mu?
MEBBİS şifresi ile EBA'ya girilir mi? MEBBİS üzerinden EBA'ya giriş nasıl yapılır?
KYK burs ödemeleri tatilde yatacak mı? Tatilde KYK yurt ücreti ödenecek mi?
Ece Erken Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Kovuldu mu? Beyaz Tv Ece Erken istifa mı etti?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili nedir, dini gün anlamı ve faziletleri
Öğrencilere EBA 3 GB 1 Haftalık uzaktan eğitim için ücretsiz internet nasıl alınır?
EBA şifresi nasıl, nereden alınır? EBA şifremi unuttun ne yapmalıyım?
Evden uzaktan eğitim için TRT eğitim ders kanalları açılacak!
Okul dersleri hangi kanalda yayınlanacak? MEB Bakanı açıkladı
Okullar kaç gün tatil edildi? İlk, orta ve yüksek öğrenim Koronavirüs tatil süreleri
YouTuberların yarışacağı Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Nereden ve nasıl izlenecek? Programın yayın tarihi belli oldu!
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Mart Salı il il güncel fındık fiyatları
Carrefour 12-18 Mart 2020 indirimli ürünler kataloğu
Zahide Yetiş kaç yaşında, kimdir, nerelidir? Zahide Yetiş hakkında bilgiler
Contagion filminin konusu nedir? Korona virüsünü mü anlatıyor? Corona virüsünden sonra izlenme sayısında artış
Öğretmen Dizisi İsmail kimdir? İsmail öldü mü, dizinin yeni bölümünde var mı?
Korona Virüsü bulaşırsa baştan sona yaşanacaklar neler?
2020 Emekli maaş promosyonu veren bankalar ve 2020 Bankaların maaş promosyon rakamları
Hizmetçiler Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Akman rol aldığı yapımlar
Corona testi nerede ve nasıl yapılıyor?
Öğretmen dizisi hangi dizinin uyarlaması? Öğretmen dizisinin orjinali hangi yabancı dizi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.