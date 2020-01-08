Kamyoncuların takograf uygulamasına tepkisi sonrası süre uzatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararı ile 1 Ocak 2020'den itibaren otobüs ve kamyonlarda dijital takograf kullanımı zorunlu kılınmış, bu karar ile beraber sürücülerin verileri analiz edilerek bakanlığa iletilecekti. Bu konuya kamyoncuların tepkisi ise bir hayli fazla oldu.
Takograf Uygulamasına Kamyonculardan Tepki
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son kademedeki araçların geçmiş yıllara kıyasla daha fazla olması ve geçiş işlemlerinin son tarihlere ertelenmesiyle bir yoğunluk meydana geldiği ifade edildi. İlgili yoğunluk sonrasında kimsenin mağdur olmaması adına dijital takograf uygulamasına geçişin de 10 Temmuz 2020'ye ertelendiğinin uygun görüldüğü aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.01.2020 17:56