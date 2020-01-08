Kamyoncuların takograf uygulamasına tepkisi sonrası süre uzatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararı ile 1 Ocak 2020'den itibaren otobüs ve kamyonlarda dijital takograf kullanımı zorunlu kılınmış, bu karar ile beraber sürücülerin verileri analiz edilerek bakanlığa iletilecekti. Bu konuya kamyoncuların tepkisi ise bir hayli fazla oldu.

Takograf Uygulamasına Kamyonculardan Tepki

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olması beklenen takograf uygulamasının ertelendğini duyurdu. Bu kapsamda uygulamanın yeni uygulama tarihi ise 10 Temmuz 2020 olarak güncellendi. 2012'de takografların kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmış ve daha sonrasında 5 senelik bir uygulama takvimi oluşturulmuştu. Ancak sene sonuna kadar meydana gelen yoğunluk nedeniyle mağduriyet oluşmaması için 6 ay ek süre getirildiğini ve uygulama başlangıcının Temmuz 2020'ye uzatıldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son kademedeki araçların geçmiş yıllara kıyasla daha fazla olması ve geçiş işlemlerinin son tarihlere ertelenmesiyle bir yoğunluk meydana geldiği ifade edildi. İlgili yoğunluk sonrasında kimsenin mağdur olmaması adına dijital takograf uygulamasına geçişin de 10 Temmuz 2020'ye ertelendiğinin uygun görüldüğü aktarıldı.