Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Korkunç kaza Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Recep Kadir T. yönetimindeki kamyonet yolda seyir halindeyken Taner Y. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

35 metre sürüklenen otomobil ancak bir evin duvarında asılı kalarak durabildi.Kamyonet ise kazanın etkisiyle takla attı.

Meydana gelen kazada kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kadın yolcu ve kamyonet sürücüsü Recep Kadir T. hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Taner T. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Nazmi G ve Tevhide A. yaralandı. Yaralılar Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre Çanakkale İzmir Karayolunda bölünmüş yolun İzmir istikameti trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.