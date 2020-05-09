Kanal D'de istifa! Ana haber sunucusu Buket Aydın görevinden ayrıldı

Demirören Medya Grubu'nda görevli Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, istifa ederek görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak üstlendiği görevlerden istifa ettiğini duyuran Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmış ve bu olayı uzun bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.

NTV’de çalıştığı dönemlerde gece bülteni sunucuğu yaptığı sırada ekranların tanına yüzü olan ve daha sonra Doğan Holding’e ait medya organlarının Aydın Doğan’dan Demirören Ailesi’nin eline geçmesinde kısa süre Kanal D’ye transfer olmuştu.

Buket Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

“16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum”