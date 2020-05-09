Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine gelecek isim belli oldu

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Buket Aydın’ın yerine ana haber bültenini sunacak kişinin Deniz Bayramoğlu olacağı belirtildi.

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, ‘’Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda’’ diyerek bir süre dinlenmek için görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Buket Aydın’ın yerini Deniz Bayramoğlu aldı

Kanaldan öğrenilen bilgilere göre Buket Aydın’ın ani istifası sonrasında ana haber bültenini dDeniz Bayramoğlu’nun sunacağı belirtildi. Deniz Bayramoğlu’nun atama haberinin, Demirören Medya Grubu çalışanlarına mesaj ile bildirildiği öğrenildi. Çalışanlara gönderilen mesajda;

‘’Sn.Buket Aydın’a görev yaptığı sürede kurumumuza vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletir, Sn. Deniz Bayramoğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz.’’ İfadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 22:41