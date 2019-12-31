Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik

Son günlerin tartışmalı konularında Kanal İstanbul Projesinde ÇED raporuna yönelik itiraz süreci devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporda belirtilen hususlarıda göz önünde bulundurarak Çevre Düzeni Planında değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklikle yeniden hazırlanan "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" Bakanlığın internet sitesinden paylaşıldı.



Buna göre söz konusu değişiklikle, Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanlarının yer alabileceği yeni yerleşim bölgeleri öngörülecek.

Bakanlığın resmi sitesinden edinilen bilgilere göre ise, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca onaylanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İstanbul'a tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen, kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerin ön plana çıkartıldığı, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeler mekana yansıtılarak vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiği, ekonomik yapının bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı hale getirilerek küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırılması amaçlandığı belirtiliyor.

Planın hedefleri doğrultusunda "Kentsel Meskun Alan", "Kentsel Gelişme Alanı" kullanımlarında ekosisteme duyarlı yapılaşmalar ve yaşam alanları oluşturulurken bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarının da yer alabileceği yeni yerleşim bölgeleri oluşturulacak.

Gerçekleştirilen değişikliklere göre planlamalar şehrin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri dikkate alınarak yapılacak ve ayrıca 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, üst ölçekte İstanbul'un "makroformu"nun sürdürülebilir şekilde uygulanacak.

İstanbul'un makroformu içerisinde planlama alanı, afet riskli alanların dönüşümünde rezerv alan olarak ekolojik değerlerin korunduğu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilerek afet riski taşıyan bölgelerdeki riskli alanların dönüşümü için kullanılacak alanlar, kontrollü olarak planlandığı takdirde hem kentin riskli alanlarının dönüşümü için fayda sağlayacak hem de düzensiz ve plansız gelişmelerin önünü kapatacak.

Kanalın her iki yakasına yeşil koridorlar oluşacak;

Yeni yerleşim alanlarında yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca orman alanı, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge, kıyı kullanımları gibi projelerde planlandı.

Söz konusu plan değişikliği yaklaşık 1 ay gibi bir süreyle askıda kalacak. Bu süreçte varsa itirazlar alınacak. Bakanlığa gönderilen itirazlar ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek plana son şekline gidilecek.



