İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin çevresine kurulacak “Yenişehir” için İBB tarafından 2009 yılında hazırlanarak onaylanan İstanbul'un anayasası 1/100 binlik Çevre Düzeni Planında değişikliğe gitti. Buna göre projenin her iki yakası yeni yerleşim bölgeleri öngörülecek.

31 Aralık 2019 Salı 11:42
Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik

Son günlerin tartışmalı konularında Kanal İstanbul Projesinde ÇED raporuna yönelik itiraz süreci devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporda belirtilen hususlarıda göz önünde bulundurarak Çevre Düzeni Planında değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklikle yeniden hazırlanan "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" Bakanlığın internet sitesinden paylaşıldı.


Buna göre söz konusu değişiklikle, Kanal İstanbul'un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek mahalle konseptinde yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanlarının yer alabileceği yeni yerleşim bölgeleri öngörülecek.

Bakanlığın resmi sitesinden edinilen bilgilere göre ise, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca onaylanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İstanbul'a tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen, kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerin ön plana çıkartıldığı, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeler mekana yansıtılarak vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiği, ekonomik yapının bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı hale getirilerek küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırılması amaçlandığı belirtiliyor.

Planın hedefleri doğrultusunda "Kentsel Meskun Alan", "Kentsel Gelişme Alanı" kullanımlarında ekosisteme duyarlı yapılaşmalar ve yaşam alanları oluşturulurken bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarının da yer alabileceği yeni yerleşim bölgeleri oluşturulacak. 

Gerçekleştirilen değişikliklere göre planlamalar şehrin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri dikkate alınarak yapılacak ve ayrıca 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, üst ölçekte İstanbul'un "makroformu"nun sürdürülebilir şekilde uygulanacak.

İstanbul'un makroformu içerisinde planlama alanı, afet riskli alanların dönüşümünde rezerv alan olarak ekolojik değerlerin korunduğu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilerek afet riski taşıyan bölgelerdeki riskli alanların dönüşümü için kullanılacak alanlar, kontrollü olarak planlandığı takdirde hem kentin riskli alanlarının dönüşümü için fayda sağlayacak hem de düzensiz ve plansız gelişmelerin önünü kapatacak.

Kanalın her iki yakasına yeşil koridorlar oluşacak;

Yeni yerleşim alanlarında yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca orman alanı, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge, kıyı kullanımları gibi projelerde planlandı.

Söz konusu plan değişikliği yaklaşık 1 ay gibi bir süreyle askıda kalacak. Bu süreçte varsa itirazlar alınacak. Bakanlığa gönderilen itirazlar ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek plana son şekline gidilecek.


 

Anahtar Kelimeler:
Kanal IstanbulProje Değişikliğiçed Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi

Popüler Haberler

Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Michelin’in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis hakkında bilgiler
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Vikings yeni sezon ne zaman başlayacak? Vikings yeni bölümleri nereden izlenir?
Bu hafta vizyona girecek yeni filmler neler? 20 Aralık vizyondaki filmler
Sağlık Raporu nerden alınır? Sağlık raporu alma ve çıkarma ücreti
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.