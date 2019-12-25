Kanal İstanbul projesi nedir? Proje nasıl yapılacak? Kanal İstanbul projesinde neler var?

Son günlerin en çok konuşulan konuşarından biri olan Kanal istanbul Projesi ile ilgili spekülasyınlar devam ederken dün AYM'den flaş bir karar çıkarak yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemi mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Büyük şehir Belediye'sinin tek taraflı oalarak projeden çekidiğini açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İBB'nin böyle bir hakkı olmadığını açıklaması üzerine vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesinin amacı nedir diye araştırma yapmaya başladılar.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?

İBB Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yaparken, Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olup Halihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında altenatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılması planlanan bir projedir. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekare ile kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturuyor. Diğer alanlar ise 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alan olarak yapılacak.

15 Ocak 2018 tarihinde güzergahı belli olan projenin etüt çalışması yaklaşık iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.