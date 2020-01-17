İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
295.451
DOLAR
5.8941
STERLİN
7.6864
EURO
6.5394

Kanal İstanbul projesinde son dakika gelişmesi! ÇED raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili ÇED raporunun bugün itibarıyla onaylandığını açıkladı.

17 Ocak 2020 Cuma 15:27
Kanal İstanbul projesinde son dakika gelişmesi! ÇED raporu onaylandı

Son günlerin en çok konululan konularından biri olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul'da Onbinlerce kişinin itiraz etmek için dilekçe verdiği projenin ÇED raporuna İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onay verdi.

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda son yapılan değişiklikler ile birlikte 23 Aralık 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı. 10 günlük bir süre boyunca halkın görüşüne arz edilen ÇED raporuna ise binlerce İstanbullu itiraz dilekçesi vermişti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bugün bir açıklama yaparak Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED sürecinde itirazların değerlendirdiğini ve ÇED raporunu bugün itibarıyla onaylandığını bildirdi.

Kurum, Bakanlık binasında Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, katılımcı, çevreyi ve doğayı koruyan, milletin menfaatlerini içeren projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı ve 18 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde önceliklerinin çevre ve doğa olduğunu belirtti.

Kurum, Kanal İstanbul projesinin akıllı ulaşım sistemleri, akıllı altyapıları ve akıllı binaları ile başka bir boyuta taşıyacak olduğunu ve  tasarrufu ön planda tutacağını kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"ÇED sürecini, planlama sürecini bakanlığımızın yürüttüğü, yine uygulama süreçlerinde imar uygulamalarının bakanlığımız nezdinde yapılacağı ve asrın projesi diyeceğimiz Boğaziçi'ni, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul'umuzun medeniyet projelerinden bir tanesidir. Kanal İstanbul Projesi içerisinde de hem akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştireceğiz hem de kanalın iki yakasında 500 bin nüfusunu aşmayacak, yatay şehirleşme örneği gösterecek, örnek bir şehircilik modelini uygulayacağız. Bugün ÇED sürecinde, değerlendirmeleri yaptık, itirazları değerlendirdik ve ÇED raporumuzu bugün itibarıyla onaylamış durumdayız. 1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız ve uygulamaya geçireceğiz.

Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kanal İstanbul Projesi'ni yapacağız. Yani 'onlar öyle istedi', 'burası böyle' dedi. 'şurası şöyle oldu' diye bu projeden vazgeçecek durumda değiliz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her projede halkımızla beraber hareket ettik yine halkımızla beraber hareket edecek ve İstanbul'umuzun, 82 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren bu projede de kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Kanal Istanbulçed Raporuçevre BakanlığıOnay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri hesaplara aktarılıyor!
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri hesaplara aktarılıyor!
Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi
Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi
Ankara'da otel camından açılan ateş korkuttu! Özel harekat devreye girdi
Ankara'da otel camından açılan ateş korkuttu! Özel harekat devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde finansman açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde finansman açıklaması
Batman'da Kapan Operasyonları devam ediyor! Jandarmalar bir kafatası buldu!
Batman'da Kapan Operasyonları devam ediyor! Jandarmalar bir kafatası buldu!
Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! Kar bekleniyor!
Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! Kar bekleniyor!

Popüler Haberler

Benimle Söyle Enis Arıkan kimdir? Sunucu Enis Arıkan hakkında bilgiler
2020 Mazot gübre destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Mazot gübre destekleme ödeme tarihleri
Viran dizisi ne zaman başlayacak? Viran dizisi oyuncuları ve konusu
Babil Çocuk oyuncu Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Kasımoğulları hakkında bilgiler
Babil Egemen kimdir? Gerçek adı nedir? Ozan Güven rol aldığı yapımlar ve diziler
Ferhat ile Şirin dizisi neden yok? Fox TV Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi, final yaptı mı?
Hafta sonu İstanbul’da hangi noterler nöbetçi? 18 – 19 Ocak Cumartesi ve Pazar İstanbul nöbetçi noterler
2020 Küçükbaş hayvancılık desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Küçükbaş hayvan destek başvuru şartları
Kanal D haber sunucusu Buket Aydın kimdir, kaç yaşında? Buket Aydın hakkında bilgiler
Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı!
Netflix Rise of Empires Ottoman 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 17 Ocak Cuma
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
iPhone değişim programı fiyatları güncellendi! Eski iphoneleri kaça satarım? İşte modeline göre iphone 2. el satış fiyatları
Doğalgaz faturasını düşürmede etkili 7 yöntem
Babil dizisi oyuncuları kim kimdir?
The Kissing Booth yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Kissing Booth 2 yayın tarihi açıklandı mı?
Babil ne demektir? Babil kelime anlamı nedir? TDK babil anlamı ve kullanımı
Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri kim kimdir? Hangi oyuncu hangi rolde?
Kanalların yayın akışları 17 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.