Kanal İstanbul projesinde son dakika gelişmesi! ÇED raporu onaylandı

Son günlerin en çok konululan konularından biri olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul'da Onbinlerce kişinin itiraz etmek için dilekçe verdiği projenin ÇED raporuna İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onay verdi.

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda son yapılan değişiklikler ile birlikte 23 Aralık 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı. 10 günlük bir süre boyunca halkın görüşüne arz edilen ÇED raporuna ise binlerce İstanbullu itiraz dilekçesi vermişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bugün bir açıklama yaparak Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED sürecinde itirazların değerlendirdiğini ve ÇED raporunu bugün itibarıyla onaylandığını bildirdi.

Kurum, Bakanlık binasında Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, katılımcı, çevreyi ve doğayı koruyan, milletin menfaatlerini içeren projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı ve 18 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde önceliklerinin çevre ve doğa olduğunu belirtti.

Kurum, Kanal İstanbul projesinin akıllı ulaşım sistemleri, akıllı altyapıları ve akıllı binaları ile başka bir boyuta taşıyacak olduğunu ve tasarrufu ön planda tutacağını kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"ÇED sürecini, planlama sürecini bakanlığımızın yürüttüğü, yine uygulama süreçlerinde imar uygulamalarının bakanlığımız nezdinde yapılacağı ve asrın projesi diyeceğimiz Boğaziçi'ni, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul'umuzun medeniyet projelerinden bir tanesidir. Kanal İstanbul Projesi içerisinde de hem akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştireceğiz hem de kanalın iki yakasında 500 bin nüfusunu aşmayacak, yatay şehirleşme örneği gösterecek, örnek bir şehircilik modelini uygulayacağız. Bugün ÇED sürecinde, değerlendirmeleri yaptık, itirazları değerlendirdik ve ÇED raporumuzu bugün itibarıyla onaylamış durumdayız. 1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız ve uygulamaya geçireceğiz.

Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kanal İstanbul Projesi'ni yapacağız. Yani 'onlar öyle istedi', 'burası böyle' dedi. 'şurası şöyle oldu' diye bu projeden vazgeçecek durumda değiliz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz her projede halkımızla beraber hareket ettik yine halkımızla beraber hareket edecek ve İstanbul'umuzun, 82 milyon vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren bu projede de kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."