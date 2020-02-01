Kanal İstanbul’a ilişkin proje detayları için internet sitesi kuruldu

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların paylaşıldığı interney sitesi yayına açıldı. proje ile ilgili tüm merak edilen soruların cevaplarının bulunacağı site adresi "kanalistanbul.gov.tr" olarak belirlendi.

Sitenin açıldığını ve artık yayında olduğunu ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından duyurdu. “Boğaz nefes alacak" başlığı adı altında yayınladığı mesajında Altun, "Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu internet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden bu kadar ihtiyaç duyulduğu ile projenin başlangıç, hazırlık ve yapım sürecineden stratejik ve ekonomik kazanımlarına kadar tüm bilimsel-teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer verildi. Projeyle ilgili resmi doküman ve belgelere de ulaşılabilen sitede ayrıca kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığı da hazırlandı.

kanalistanbul.gov.tr sitesinde Kanal İstanbul'a ilişkin ortaya atılan iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verileri ile birlikte infografik ve videolar eşliğinde anlatılıyor. Proje için belirlenen güzergah ayrıntılarını da barındıran sitede, "Dünyadan kanal örnekleri", "Boğazdaki kazalar" ile "Montrö ve Kanal İstanbul" başlıklarına da yer verildi.

