Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi erişime açıldı

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan “kanalistanbul.gov.tr” intenet adresi İletişim Başkanlığı tarafından açıldı. İletişim başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından projeyle ilgili detayların yer alacağı sitenin açılışını açıkladı. Kanal İstanbul’un intenet sitesinde projenin amacı, neden yapıldığı, ekonomik ve stratejik planlamalar gibi detaylara yer verilecek. Ayrıca en çok merak edilen sorulara yönelik “50 Soruda Kanal İstanbul” bölümüne de yer verildi.

İntenet sitesinin “Hazırlık Süreci” bölümünde proje kapsamında şu anda kadar yapılan jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, deniz ve doğal afet araştırmalarına dair sonuçlar görüntülenebilecek. Ayrıca sitedeki “Her Şeyi Bilmek İstiyorum” ekranında ise projede insanların can ve mal güvenliğinin yanında İstanbul’un tarihi ve kültürüne de yer veriliyor. Aynı ekranda doğal hayat ve canlı hayatının korunması için yapılan bilimsel araştırmalar da yer veriliyor.

Kanal İstanbul Projesi’nin intenet sitesine https://www.kanalistanbul.gov.tr/tr adresinden erişebilirsiniz.