Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama Kuzey Irak Kandik bölgesinde keşif uçuşu yapan savaş uçakları tarafından keşfedilen 18 PKK'lı düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
"Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/VtWSN9tLPB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020
Son Güncelleme: 17.04.2020 16:02