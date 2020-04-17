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Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden sınır ötesinde terörist temizliği sürüyor.Kuzey ırak Kandil bölgesinde keşif sırasında görülen 18 terörist hava harekatıyla öldürüldü.

17 Nisan 2020 Cuma 15:52
Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama Kuzey Irak Kandik bölgesinde keşif uçuşu yapan savaş uçakları tarafından keşfedilen 18 PKK'lı düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Sosyal medya üzeriden yapılan açıklamada ;
"Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı

Son Güncelleme: 17.04.2020 16:02
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PKKKandil Operasyon18 Pkk Lı öldürüldü
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