Kandil'de PKK'ya ağır kayıp! 18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama Kuzey Irak Kandik bölgesinde keşif uçuşu yapan savaş uçakları tarafından keşfedilen 18 PKK'lı düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Sosyal medya üzeriden yapılan açıklamada ;" ifadeleri kullanıldı