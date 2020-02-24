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Kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İran'da görülen koronavirüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmasına karar verilen Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'ların kuyruğu kilometrelerce kuruk oluşturdu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:21
Kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İran'da yeni tip koronavirüsü (Kobit-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 8'i bulmasından dolayı Türkiye, komşuya açılan tüm kapılarını kapattı. Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda ise Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen TIR'lar 5 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı haricinde Van ve Hakkari’deki sınır kapılarıda koronavirüsü sebebiyle geçici olarak kapatılmasına karar verilmesinin ardından Ülkelerine gitmek isteyen İranlı şoförler kapı kapanınca sınırda kalmak zorunda bırakıldılar. 

Sınır kapısından İran'da yaşayan Türklerin ise yaya olarak Türkiye’de bulunan İranlılarında da sadece araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ise İranlıların ve diğer yabancıların yurda girişine kesin yasak getirilmesinden dolayı izin verilmiyor. Yetkililer Türkiye'den İran'a geçişlerin kontrollü olarak devam ettiğini belirtiyorlar.
 

Son Güncelleme: 24.02.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
İranAğrıKoronavirüsüGürbulak Sınır Kapısı
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