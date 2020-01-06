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Kar alarmı verildi! Valilikler açıklama yapıyor, Hangi illerde okullar tatil olacak?

Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına almaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporları ile ilgili arka arkaya açıklamalar yapıyor. Valilikler ise bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verdiklerini açıkladılar. Birçok vatandaş ise 7 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

06 Ocak 2020 Pazartesi 19:46
Kar alarmı verildi! Valilikler açıklama yapıyor, Hangi illerde okullar tatil olacak?

Ankara dahil olmakla birlikte İç Anadolu ve birçok ilde kar yağışı etkisini devam ettirirken yurdun diğer kesimlerinde de kar yağışlarının oldukça fazla artış gösterdiği haberleri gelmeye başladı. İstanbul'da da yağışlı ve fırtınalı hava hayatı olumsuz etkilerken vatandaşların tedbirli olmaları konusunda yetkililerden uyarılar geldi.

Marmara Bölgesinde İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken; Eskişehir, Afyonkarahisar Kütahya ve Sivas'ta eğitime bir gün süre ile ara verildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul yoğun sağanak yağış yaşarken sabah 7.30 itibariyle yüzde 76'a ulaşan trafik, işe yetişmeye çalışan İstanbullulara zor anlar yaşattı. Meteoroloji ise yağışların 3 gün daha devam edeceğini bildirdi.

Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt aranırken, Ankara Valiliği tarafından her hangi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji verilerine göre ise Ankara'da hava çok bulutlu, sabah erken saatlerden itibaren bölgenin güney ve batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edildiği bildirildi.


Eskişehir ve Kütahya'da da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilirken bazı kurumlar personelleri 1 gün idari izinli sayıldılar. Aynı şekilde Konya , Isparta, Çanakkale, Afyonkarahisar, ve Bilecik'te de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edilmesine neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAnkaraKar TatiliEskişehir7 Ocak
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