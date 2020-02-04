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Kar İstanbul'a Çarşamba günü geliyor! Meteoroloji Yurt geneli hava durumu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'a çarşamba günü kar yağışı beklendiği ve vatandaşların 3 gün sürecek olan yağışlardan dolayı don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji ayrıca Yurt geneli hava durumu ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 13:21
Kar İstanbul'a Çarşamba günü geliyor! Meteoroloji Yurt geneli hava durumu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi beklenrken mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği açıklandı. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan ve 3 gün yoğun olarak olan kar yağışı ile ilgilide yetkililer vatandaşları don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'un yanı sıra yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya soğuklarının ve yağışlı havalar etkili olacağı belirtilen hava tahmin raporlarında hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği belirtildi. Perşembe sabah saatlerinden itibaren başlayan ve  Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin edilecek olan yapışların İstanbul'da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında düşüreceği kaydedildi.

Meteorolji; Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için fırtına, kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunurken rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenildiği belirtildi.

Yurt genelinde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu, 11 derece

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, 15 derece

- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı, 18 derece

- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, 15 derece

- Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, 18 derece

- Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 14 derece

- Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12 derece

- Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, 0 derece

- Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 6 derece

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