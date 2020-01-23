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Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza! D-100 trafiği kilitlendi

Karabük-Gerede kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında D-1002de trafik kilitlendi. Kazaya bölgede etkili olan kar yağışı neden oldu.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:01
Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza! D-100 trafiği kilitlendi

Bolu-Gerede istikametinde yaşanan zincirleme kaza trafiği felç etti. Karabük-Gerede kara yolunda araçlar birbirine girerekne kazalar nedeniyle 8 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Bçlgede etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu ulaşıma kapanırken Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekipleri kaza yerinde çalışmalar başlatırken yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçların yol kenarına alınması ve yoldan kaldırılması sonrasında ulaşım ekipleri tarafınadn kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. 

Diğer taraftan Bolu ile Zonguldak arasındaki yolda da kar yağışı etkili olurken TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmediği bildirildi.

Son Güncelleme: 23.01.2020 16:02
Anahtar Kelimeler:
Zincirleme KazaBoluKarabük Gerede YoluD100 Karayolu
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