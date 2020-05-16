Karabük'te normal hayat başladı! Kısıtlamalar kaldırıldı

Koronavirüs ile mücadele de epey yol aldıktan sonra normalleşme yolunda adımlar atan ülkemizde Karabük Valiliğinden güzel haber geldi. Kentte 10 gündür koronavirüs vakalarının görülmediği ve normal hayata dönüş için tüm kısıtlamaların kaldırıldığı haberi geldi.

Konu ile ilgili Karabük Valiliği'den yapılan açıklama şu şekilde ;

"Hava sıcaklıklarındaki artış ve günlerin uzamasıyla birlikte alışverişi daha geniş bir zaman dilimine yayarak insan yoğunluğunu azaltmak maksadıyla daha önce 14 Nisan 2020 tarih ve 30 no'lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararı'nın 7. Maddesinde belirtilen ve daha sonra 16 Nisan 2020 tarih ve 31 no'lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararı'nın 1. Maddesinde yeniden düzenlemeye gidilen tüm iş yerleri;

'Parakende gıda satışı yapan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmeler ve Tekel bayileri''Parakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler'

'Parakende olarak; inşaat malzemeleri, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, züccaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmeler'

'Parakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler ve hayvan yemi satan bayiler' hakkında alınan çalışma gün ve saatleri ile ilgili tüm kısırlama kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir"

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 00:01