Karagöz: Trafik sorunu çözülmezse 5 yıl içerisinde sorun büyüyecek

Turizm denilince ilk akla gelen şehir olan Antalya'nın Alanya ilçesi trafik sorunlarıyla da uğraşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Karagöz, trafiğe dikkat edilmezse 5 yıl sonra işin içinde çıkmanın zor olacağını dile getirdi. Karagöz, ''Alanya'da trafik sorununu çözmeye çalışsak da park ve trafik oranı her geçen yıl artmaktadır. Araçları artık çift sıra park ettiriyoruz. Buna uygun otoparklar ayarladık. Şu an aldığımız önlemler şimdilik bize nefes aldırsa da ilerleyen dönemlerde yine bu sorunla karşı karşıya kalacağız. Ayrıca toplu taşımalar da nüfusa göre yetersiz kalmaktadır. Alanya hem turistik bir bölge hem de fazla nüfusuyla dikkat çekiyor. Bir de geçiş güzergahında olduğundan trafik sorunu ister istemez oluyor. Bizim bir an önce bu sorun üzerinde durmamız gerekiyor yoksa 5 yıl içerisinde işin içinden çıkamayacağız. Turizm için sorunsuz ve konforlu bir trafik imkanı sağlamamız gerekiyor. Yoksa turizm konusunda da sıkıntı çekeriz'' dedi.