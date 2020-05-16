Karantina Adası'ndaki 16 yapının restorasyonu için ihale açıldı

Dünya genelinde tescil edilmiş 3 karantina adasından biri olan ve 155 yıl önce salgın hastalıklarla mücadele merkezi haline getirilen Urla Katantina Adası'nda koronavirüs salgını nedeniyle restorasyon çalışmalarına başlanmasına karar verildi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 16 yapının restorasyonu için açılacak olan ihale tarihide 16 Haziran 2020 olarak belirlendi.

323 bin metrekarelik bir alana sahip olan Urla Karantina Adası'nda bulunan 16 yapının restorasyon ilan onayı 8 Mayıs'ta verilirken ilan duyurusu ise 13 Mayıs tarihinde yapıldı. İlan duyurusuna göre, 'Restorasyon projesi çerçevesinde ele alınan Kültür Varlığı Olarak Tescilli On Altı Adet Yapı', İzmir'in Urla İlçesine bağlı, 1. derece arkeolojik sit alanı olan Urla Karantina Adası'ndaki Büyük Tahaffuzhane Binası ve Küçük Tahaffuzhane Binası, 1. grup kültür varlığı olarak tescilli, diğerleri 2. grup kültür varlığı olarak tescilli olmak üzere, toplam 16 adet yapının aslına uygun olarak restorasyonları tamamlanacak.

URLA KARANTİNA ADASI'NIN TARİH VE DÜNYADAKİ YERİ;

Urla Karantina Adası Tahaffuzhane Binaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1865 yılında Fransızlara inşa ettirilmiştir. Tasarım ve uygulamada Fransız mimarlar etkin olmuş; sistemin kurulması için gerekli tüm teçhizatlar ve diğer hizmet mekanları ile dünyada örneği az görülen bir yapı topluluğu inşa edilmiştir. Ulusal ve uluslararası kanunlarla oluşturulan Urla Karantina Adası, dünyadaki tescilli üç adet Karantina Adası'ndan biridir.

Diğer yerler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Elisa Adası ile Hırvatistan Dubrovnik'te bulunan Karantina Adası olarak bilinirken söz konusu Tahaffuzhane; sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu olarak tanımlamaktadır.

Tahaffuzhane, olası bir hastalık durumunda salgınlar ve ölümlerin artmasını engellemek için inşa edilmiş olan Karantina Adası, ölümcül hastalıkların (kolera, veba, tifo, tifüs, çiçek, sarıhumma ve lekeli humma gibi) Osmanlı topraklarına girişini önleyerek, Anadolu insanının sağlığını korumada önemli bir görev üstlenmiştir. Yaklaşık 150 yıl boyunca hizmet veren Urla Karantina Adası, 1950 yılına kadar hizmet vermiştir.

1986-2014 yılları arasında Urla Devlet Hastanesi olarak hizmet veren adada bu dönemde iki ayrı kullanım bulunuyor. Bunlardan ilki adanın doğusunda konumlanan Devlet Hastanesi Binası'dır. 250 yatak kapasiteli ana yapı ve müştemilatların yanı sıra adanın orta noktasında 30 yatak kapasiteli bir ek yapı daha bulunmaktadır. İkinci kullanım da Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki kullanımlardır.