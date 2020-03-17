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Karantina kararına uymayana hapis cezası! Adalet Bakanı'ndan sondakika açıklaması

Adalet Bakanı’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Gül açıklamasında karantina kararına uymayana hapis cezası verileceğini açıkladı. Bakan Gül’ün açıklamaları ve karantina kuralları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde.

17 Mart 2020 Salı 13:28
Karantina kararına uymayana hapis cezası! Adalet Bakanı'ndan sondakika açıklaması

Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan önlemler arttırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şüpheli vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve karantina kurallarına uymalarının önemli olduğunu belirtmişti.

Bazı vatandaşların karantina kurallarına uymaması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den açıklama geldi. Bakan Gül karantina kurallarına uymayan kişilerin cezalandırılacağını açıkladı. Bakan Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.”

“Çocuklarımızın geleceği için lütfen dikkat”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini ifade etti. Bakan Gül, karantina kurallarına uymamanın halk sağlığını tehdit etme durumuyla ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti ve ceza korkusuyla değil, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için kurallara uyulmasını istedi.

Türkiye’ye gelenlere form imzalatılıyor

Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların karantina kurallarına uymasına ilişkin form imzalatıldığı ve imzalamayanların girişlerinin yapılmayacağı bildirilmişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül karantina kurallarına uyulmamasının suç olduğunu dile getirdi. Karantina kuralları yani Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu kapsamında uyulması gereken kurallar TCK’nın 195. maddesinde şu şekilde yer alıyor.

  • 14 günlük sürede evde kalınması gerekiyor.
  • Ev dışına çıkılması mecburi olunan durumlarda veya ikinci bir kişiyle aynı ortamda bulunulması gereken durumlarda maske takılması gerekmektedir.
  • Evde bulunulan süre içinde belirtilerin ortaya çıkması durumunda Acil Sağlık Hizmetlerinin aranması gerekiyor.
  • Evdekilere bulaşma riskinin azaltılması için kişilerin farklı bir odada ve iyi havalanan bir odada bulunması ile diğer kişilerden en az 1 metre uzak durması gerekmektedir.
  • Son kural ise eve misafir, ziyaretçi kabul edilemez.
Son Güncelleme: 17.03.2020 13:28
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