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Karantina sürecinde ev partisi düzenleyenlere 2 ay ev hapsi!

Büyükçekmece'deki villarında parti vererek sosyal mesafeyi koruma uyarılarını ihlal ederek gözaltına alınan 4 kişiye 2 ay süreli ev hapsi cezası uygulandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:51
Karantina sürecinde ev partisi düzenleyenlere 2 ay ev hapsi!

İstanbul Büyükçekmece'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında yetkililerin 'EvdeKal' ve 'Sosyal Mesafeyi Koru' uyarılarını dikkate almayan 4 kişi kendilerine ait bir villada parti düzenlemişlerdi. Büyük tepki toplayan eğlence sonrasında ise 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlamasından sonra gözaltına alınan 4 kişiye, 2 ay ev hapsi cezası verildiği öğrenildi. 

Savcılık talimatı ile birlikte düzenlenen partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapılmasının ardından partiye katılanların ifadeleri alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlananların serbest bırakılmasından sonra pğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu ve adliyedeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırlen şüphelilere, 2 ay süreli konutlarından çıkmama adı altında ev cezası verildi.

Son Güncelleme: 30.03.2020 16:05
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CezaKarantinaBüyükçekmeceVillaEv PartisiEv Hapsi Cezası
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