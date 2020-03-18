Karantinada olan hasta görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük nedeniyle gelen 33 yaşındaki U.G. isimli bir kişi koronavirüsü belirtileri göstermesi üzerine tedbir amaçlı gözetim altına alındı. Almanya'dan geldiği öğrenilen hastanın tahlil ve tetkiklerinin yapılması için özel ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından U.G.isimli vatandaş Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakalandı. Olay yerine gelen özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantinaya aldı.