Karantinada olan hasta görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük nedeniyle gelen 33 yaşındaki U.G. isimli bir kişi koronavirüsü belirtileri göstermesi üzerine tedbir amaçlı gözetim altına alındı. Almanya'dan geldiği öğrenilen hastanın tahlil ve tetkiklerinin yapılması için özel ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı.

Karantinaya alınan U.G. akşam saatlerinde hastane görevlileri atlatarak bulunduğu yerden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine ise emniyet güçleri alarma geçerek kaçan hastayı arama çalışmaları başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından U.G.isimli vatandaş Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakalandı. Olay yerine gelen özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantinaya aldı.