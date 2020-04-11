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Karar resmi gazete'de! Kitlerde çalışan bazı personelin ücretleri değişti

Kit'ler çalışan bazı personelin ücretlerinde değişiklik yapıldı. Karar 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:54
Karar resmi gazete'de! Kitlerde çalışan bazı personelin ücretleri değişti

 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

CUMHURBAŞKANI KARARI


Karar Sayısı: 2393

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci ve 6107 sayılı Kanunun 9 uncu ve 12 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Son Güncelleme: 11.04.2020 16:03
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