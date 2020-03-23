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Karar yayımlandı! Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Korona virüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemini kullanabilecekler.

23 Mart 2020 Pazartesi 00:06
Karar yayımlandı! Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Son Güncelleme: 23.03.2020 00:56
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteDönüşümlü çalışmaKamuda Uzaktan çalışma
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