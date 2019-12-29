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Kars, 4.2 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi

Kars’ta 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin Erzurum'da dahil olmak üzere diğer çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

29 Aralık 2019 Pazar 14:51
Kars, 4.2 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi

Kars merkeze bağlı Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgilere göre depremin saat 14.20 sularında meydana geldiği öğrenildi..


Kandilli rasathanesi ise depremin yerin 7 kilometre altında olduğu ve merkez üssünün Erzurum'un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi olduğunu kaydetti.

Sarsıntının çevrede bulunan diğer illerde de hissedilirken deprem sırasında herhangi bir can veya mal kaybının  olmadiği öğrenildi.


 

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