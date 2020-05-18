Söz konusu operasyonda 3 teröristinde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Güvenlik güçleri yaşanan çatışmanın ardından bölgede önlemleri arttırdı. Edinilen bilgiye göre Kağızman’ın Çemse bölgesinde ekiplerin sayısının arttırıldığı bildirildi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 3 güvenlik personeli yaralandı
Kars’ın Kağızman ilçesinde çatışma çıktı. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Bölgede sıcak anlar yaşanıyor. Detaylar haberimizde…
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