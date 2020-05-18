Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 3 güvenlik personeli yaralandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde çatışma çıktı. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi. Bölgede sıcak anlar yaşanıyor. Detaylar haberimizde…

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 3 güvenlik personeli yaralandı
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Kars’ın Kağızman bölgesinde kırsal alanda çatışma çıktı. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeden gelen bilgilere göre 3 güvenlik personelinin askeri helikopterlerle Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Söz konusu operasyonda 3 teröristinde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Güvenlik güçleri yaşanan çatışmanın ardından bölgede önlemleri arttırdı. Edinilen bilgiye göre Kağızman’ın Çemse bölgesinde ekiplerin sayısının arttırıldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05

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