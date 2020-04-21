Kars'ın kahkahasını tutamayan gülen adamının en büyük sıkıntısı

Bakkal dükkanı işleten ve aynı zamanda çiftçilik yapam Kasım Can, Kars'ın Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşıyor. Evli ve 6 tane çocuğu bulunan Kasım Can, çevresinde attığı ilginç kahkahalar ve sürekli gülmesiyle tanınıyor. Etrafındaki herkesi çok kısa sürede gülme krizine sokan Can, çocukluğundan beri hep sesli güldüğünü, buna karşılık bu güne kadar hiç ağladığını hatırlamadığını söyleyerek, "Babam öldüğünde bile güldüm. Ablam, 'Bari böyle bir günde gülme' diye uyardı." diye konuştu.

Kasım Can, bir türlü engelleyemediği kahkahasından dolayı başına çok fazla ilginç olay ygeldiğini söylerken bir tanesini ise şöyle anlattı:

"Bir gün hastanenin acil servisine hasta götürdüm. Yatakta acılar içinde olanlar, benim gülmemle birlikte acılarını unutup hastane personeli ile birlikte kahkaha atmaya başladı. Köyümüzde de bir kanser hastası var. Kendisine iyi geldiğim için sık sık yan yana gelip muhabbet ederek ağrılarını biraz olsun unutuyor. Ağladığımı hiç hatırlamam. Allah gülmekten kimseyi ayırmasın"

Bir başka anısını anlatırken bile gülmekten kendini alamayan Kasım Can, şöyle devam etti:

"Bir gün polisler trafik cezası kesti. Gülmeye başlayınca polisler şaşırdı. Hemen durumu açıkladım. Bir gün arkadaşımla Kars'ın Digor ilçesindeki Ziraat Odası'na gittik. Ona icra kağıdı gelmişti. Ben bunu görünce yine güldüm. Arkadaşım buna çok bozulmuştu, durumu ona da anlattım. Askerdeyken bir yakınım bana mektup göndermişti. Mektupta 'bak çok gülme dayak yersin' diye yazmıştı. Ben yine duramadım kahkahayı basınca dayak yedim. Hem gülüyordum, hem de dayak diyordum. Benim hayatım böyle renkli geçiyor. İsterim ki herkes gülsün. Morali bozuk olan arkadaşlarının kendisini cep telefonuyla arayarak gülmesini istediklerini anlatarak, "Telefonda bile onlara moral dağıtıyorum. Gece yarısında bile arayanlar oluyor, ben de gülmeye başlıyorum. Eşim bile uykudan uyanıyor. Ama ne yapsın, o da alıştı. Çok mutluyuz. Gülerek vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile."

Annesinin kendisi çok küçükken öldüğü bebasını ise 13 yıl önce öldüğünü anlatan Kasım Can, 7 kardeşi, eşi ve çocuklarının kendisi ile birlikte gülmeyi çok sevdiğini söylerken; Kasım Canı'ın eşi Yüksel Can ise, "Gülmeyi çok seven biri değildim. Kasım sayesinde bize de bulaştı. Kendisini hiç üzgün ve ağlarken görmedim. Onun hayata baktığı bu pozitiflik ister istemez bize de yansıyor. Onun için bizim evde üzüntüye yer yok" diye konuştu.

Can, en büyük sıkıntısının ise cenaze olduğu zaman taziye evleri olduğunu söyledi. Taziye evine gittiğinde herkesin yanından kaçtığını kaydeden Kasım Can, "Babam öldüğünde bile kahkaha ile gülüyordum. Ablam, 'Bari böyle bir günde gülme' dedi. Ben de, 'Gülmesem patlarım' dedim. Bir yere taziyeye bile gitsem kendimi tutamıyor ve kahkahayı basıyorum. Benim yanımdakilerde ister istemez gülüyor. Cenaze sahibine ayıp olmasın diye ben gittiğimde orada kimse kalmıyor" dedi.



