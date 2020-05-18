Kars Kağızman'da teröristlerle sıcak çatışma: 1 Ölü, 2 yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı. Yaralanan askerler, askeri helikopter ile birlikte Kars’a götürüldü ve tedavi altına alındı. Aynı zamanda 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde Çemçe bölgesine jandarma komandoları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon ile birlikte teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çatışmada 3 asker yaralanırken 1 askerimiz şehit oldu. Yaralanan askerler Kars’ta bulunan hastanelere gönderildi. Sevk edilen yaralı askerler Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumuna indi. Hastaneye getirilen askerlere ilk müdahale yapılsa bile 1 asker hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralı askerler hastaneye götürülürken çatışmanın halen devam ettiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Öte yandan yaralanan askerlere kan lazım olacağını düşünen pek çok vatandaş hastanelere girerek kan bağışında bulunmak istedi. Kars valisi Türker Öksüz’de yaralı askerlerin bulunduğu hastaneye giderek konu hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 02:17