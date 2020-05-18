Kars Kağızman'da teröristlerle sıcak çatışma: 1 Ölü, 2 yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı. Yaralanan askerler, askeri helikopter ile birlikte Kars’a götürüldü ve tedavi altına alındı. Aynı zamanda 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.
Yaralı askerler hastaneye götürülürken çatışmanın halen devam ettiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Öte yandan yaralanan askerlere kan lazım olacağını düşünen pek çok vatandaş hastanelere girerek kan bağışında bulunmak istedi. Kars valisi Türker Öksüz’de yaralı askerlerin bulunduğu hastaneye giderek konu hakkında bilgi aldı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 21:42