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Kars'ta bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi

Türkiye'de vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte Kars'ta 8 cadde ve 3 mahallede maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takılmadığını tespit eden polis ekipleri, kuralı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulayacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:24
Kars'ta bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi
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Kars’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli cadde ve mahallelerde maskesiz gezmek yasaklandı. Polis ekipleri, maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulayacak.

Kars’ta 8 cadde ve 3 mahallede maske takmak zorunlu


Türkiye’de birçok ile getirilen maske takma zorunluluğu sonrasında Kars’ta da bazı cadde ve mahallelerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Kars Valisi Türker Öksüz, yeni alınan kararlar doğrultusunda Faikbey Caddesi, Atatürk Caddesi, Ordu Caddesi, Dr. Metin Sözen Caddesi, GAMP Caddesi, Şehit Yusufbey Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Kazımpaşa Caddesi ile; Ortakapı Mahallesi, Merkez Mahallesi ve İstasyon Mahallesinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan karar doğrultusunda belirlenen cadde ve mahallelerde maskesin dolaşan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını riske atan vatandaşların bu konuda duyarlı olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 17.06.2020 18:24
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