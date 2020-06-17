Kars'ta bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi

Kars’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli cadde ve mahallelerde maskesiz gezmek yasaklandı. Polis ekipleri, maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulayacak.
Kars’ta 8 cadde ve 3 mahallede maske takmak zorunlu
Alınan karar doğrultusunda belirlenen cadde ve mahallelerde maskesin dolaşan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını riske atan vatandaşların bu konuda duyarlı olması bekleniyor.
Son Güncelleme: 17.06.2020 18:24