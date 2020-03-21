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Kastamonu Belediyesi, 65 yaş üstü yaşlılara yardım eli uzattı

Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinde bulunan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Kastamonu Beldiyesi'nde yardım eli uzatıldı.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:25
Kastamonu Belediyesi, 65 yaş üstü yaşlılara yardım eli uzattı

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ölümler artmaya devam ederken vaka sayılarında  da artışlar yaşanmaya başladı. Salgında, en çok risk grubu altında olan yaşlılar da evden çıkmamaları konusunda uyarıldılar. Kastamonu Beldiyesi ise söz konusu tedbirler kapsamında şehirde bulunan 65 üstü yaşlılara yardım eli uzattı.

Şehrin bir çok yerine afişler asan Belediye, vatandaşların cep telefonlarına mesaj atarak her hangi bir ihtiyaç durumunda destek olacaklarını bildirdi. Yaşlı vatandaşların, Belediye Hilal Masa'yı aramaları ve ihtiyaçlarını zabıta ekiplerine bildirmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacağı söylendi.

Vatandaşlar, bu durum sonrasında ise belirtilen telefon numarasını arıyor ve vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip kendilerine teslim ediyorlar.

Kastamonu Belediyesi Zabıta Komiseri Yavuz İslamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun talimatı doğrultusunda projeyi başlattıklarını söyleyerek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Bizi arayan vatandaşlarımızın evine gidip siparişlerini alıyoruz. İstedikleri marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Belediyenin sunmuş olduğu bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren bir yaşlı bir vatandaş ise, "Belediyeyi aradım, hemen geldiler. Siparişlerimi alıp alışverişimi yaptılar. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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ZabıtaKoronavirüsüKastamonu BelediyesiAlış Veriş Hattı
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