Kastamonu'da feci kaza! Bilanço 3 ölü 3 yaralı

Katliam gibi kaza Kastamonu Cide ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İçerinden Uysal ailesinden 6 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu ilçe yakınlarında bulunan Terme çayına düştü.

Kazayı görenlerin ihbarları ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Meydana gelen kazada araç sürücü Sedat Uysal, 29 yaşındaki eşi Mükerrem Uysal ve 34 yaşındaki kardeşi Vedat Uysal kaza yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer 3 yaralı çocuk ise ekiplerin ilk müdahalesinden sonra tedavi edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan Uysal ailesinin Eskişehirden memleketleri Kastamonu Cide ilçesine döndükleri öğrenildi.