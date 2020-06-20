Kastamonu'da feci kaza! Bilanço 3 ölü 3 yaralı

Katliam gibi kaza Kastamonu Cide ilçesi yakınlarında meydana geldi.
İçerinden Uysal ailesinden 6 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu ilçe yakınlarında bulunan Terme çayına düştü.
Kazayı görenlerin ihbarları ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI.
Araçta bulunan diğer 3 yaralı çocuk ise ekiplerin ilk müdahalesinden sonra tedavi edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı.
Diğer yandan Uysal ailesinin Eskişehirden memleketleri Kastamonu Cide ilçesine döndükleri öğrenildi.
Son Güncelleme: 20.06.2020 13:01