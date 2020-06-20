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Kastamonu'da feci kaza! Bilanço 3 ölü 3 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen feci kazada bir otomobilin Terme çayına düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:01
Kastamonu'da feci kaza! Bilanço 3 ölü 3 yaralı
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Katliam gibi kaza Kastamonu Cide ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İçerinden Uysal ailesinden 6 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu  ilçe yakınlarında bulunan Terme çayına düştü.

Kazayı görenlerin ihbarları ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI.


Meydana gelen kazada araç sürücü Sedat Uysal, 29 yaşındaki eşi Mükerrem Uysal ve 34 yaşındaki kardeşi Vedat Uysal kaza yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer 3 yaralı çocuk ise ekiplerin ilk müdahalesinden sonra tedavi edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

 

Diğer yandan Uysal ailesinin Eskişehirden memleketleri Kastamonu Cide ilçesine döndükleri öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 13:01
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